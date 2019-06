Travolto da due auto in via Lombardi: ciclista morto dopo il terribile incidente a Milano

Sarebbe stato investito due volte. Prima dall'auto che lo seguiva e poi, una volta finito nella corsia accanto, dal veicolo che sopraggiungeva. E' morto così un ciclista italiano di 71 anni.

La sua bici è rimasta appoggiata tra la strada e il marciapiedi di via Riccardo Lombardi, in zona Baggio a Milano, a lungo. Lui, invece, era stato intubato dall'equipe di medici arrivati con l'elissoccorso. Poi era stato trasportato ancora incosciente all'ospedale San Carlo, dove è deceduto poco dopo.

Incidente a Baggio: arriva l'elissoccorso

La richiesta di aiuto al 112 era arrivata alle 8.20 di venerdì. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza avevano inviato subito un equipaggio con un'ambulanza al quale, considerata la gravità del ferito, si era aggiunto subito anche il personale dell'elicottero. Il 71enne morirà poco dopo un'ora, alle 9.36, nel nosocomio.

I rilievi e la dinamica da chiarire

I ghisa di piazzale Beccaria hanno fatto i rilievi e gestito il traffico per tutta la mattinata. La dinamica - tutt'ora in corso di verifica - sembrerebbe atroce: il ciclista potrebbe essere stato prima investito da un'auto e poi da una seconda vettura. Il tutto in pochi secondi e senza lasciargli scampo.