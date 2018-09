Attraversa sulle strisce con la bici, travolto da una moto: uomo morto davanti al Niguarda

Stava attraversando sulle strisce pedonali con la sua bici quando è investito da un motociclista a bordo di una Honda Cbr. Lo scontro in viale Ettore Majorana, proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso del Niguarda, non sembrava gravissimo ma il ciclista, un italiano di 84 anni, è morto poco dopo in ospedale, dov'era stato ricoverato in codice 'giallo'.

Tragico epilogo, dunque, per quello che pareva essere un incidente 'minore'. La carenata, guidata da un 47enne italiano, si era scontrata con l'anziano alle 8.30 di mercoledì. Non è ancora chiaro se la vittima fosse a bordo della bicicletta o se la stesse spingendo a piedi.

Entrambi, dopo il contatto, erano finiti al suolo ma si erano 'rialzati', rimanendo coscienti. Nel frattempo sono arrivate le ambulanze e l'automedica e l'84enne è stato subito ricoverato nell'adiacente pronto soccorso, mentre il centauro è stato trasportato al Fatebenefratelli. Poche ore dopo la notizia del decesso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per fare tutte le verifiche del caso e stabilire con certezza la dinamica del mortale. La vittima, classe '33, avrebbe fatto gli anni a novembre.

In mattinata una donna di 77 anni è stata travolta da un furgoncino sulle strisce pedonali tra via Settembrini e piazza Caiazzo. Le sue condizioni sono molto gravi.