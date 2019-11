Incidente a Brenta, ciclista travolto da un'auto: è grave

Un ciclista gravemente ferito dopo essere stato investito. È quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 18 novembre, poco prima delle 18:30, in piazza Geremia Bonomelli, vicino alla fermata della linea gialla Brenta.

L'uomo, 84 anni, ha riportato diversi traumi a causa del violento schianto ma al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e vigile: non dovrebbe essere in pericolo di vita. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza, accorsa sul posto con automedica e ambulanza, che ha trasportato la vittima all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice rosso.

Subito dopo l'impatto, l'automobilista che ha travolto il signore si è fermato a prestare soccorso. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che sta effettuando i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.