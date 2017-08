Grave incidente stradale in via Airolo, a Milano: ciclista di 20 anni travolto da un'auto

Un ragazzo di 20 anni, a bordo di una bicicletta, è stato trasportato in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto in via Airolo, a Milano.

L'incidente è avvenuto alle 15 di martedì, la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale da cui fanno comunque sapere che il conducente della vettura si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Il ciclista è stato accompagnato all'ospedale Niguarda in condizioni serie ma non in pericolo di vita.