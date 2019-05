Travolti da un'auto durante una corsa in bicicletta in Versilia: feriti due ciclisti milanesi

Due ciclisti milanesi di 52 e 42 anni sono stati travolti da un'auto durante la Gran Fondo della Versilia, corsa ciclistica amatoriale che si è corsa nella giornata di domenica 12 maggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 a Retignano (provincia di Lucca) nei pressi del ristorante "La Pollaccia" quando l'auto, per cause da chiarire, è finita nel tracciato di gara.

Sono subito scattati i soccorsi. Il primo ciclista è stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, mentre i secondo — più grave — è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale Cisanello.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso. La strada, secondo quanto riportato da Il Tirreno, era stata chiusa per 45 minuti per il passaggio degli amatori con un'ordinanza della prefettura di Lucca. Non solo: numerosi cartelli erano stati collocati nei giorni scorsi lungo il tracciato di gara per avvisare gli automobilisti.