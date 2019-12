Incidente a Milano, auto travolge due ciclisti e si schianta con un'altra macchina: due feriti

Due auto ferme in strada. Una bici sull'asfalto e una seconda bicicletta a terra, poco lontana. Grave incidente stradale lunedì pomeriggio in viale Berbera - zona Bicocca a Milano -, teatro di uno schianto che ha coinvolto due vetture e due ciclisti.

Verso le 15.30, stando alle primissime informazioni apprese, un'auto guidata da un 30enne italiano - che proveniva da viale finanzieri d'Italia - avrebbe infatti investito due uomini che stavano attraversando l'incrocio in bici. Dopo aver sterzato, probabilmente nel tentativo di evitare i due, l'autista ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un'altra macchina che era parcheggiata in strada.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze e un'auto medica. Ad avere la peggio sono stati proprio i due ciclisti, che sono finiti in ospedale in codice giallo: nell'incidente hanno riportati traumi seri, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

In viale Berbera, la strada a due passi dal Parco Nord, hanno lavorato a lungo anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dello schianto. A causare la carambola sarebbe stato un semaforo rosso ignorato: ai ghisa il compito di stabilire da chi.