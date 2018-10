Fugge dai carabinieri, passa con il rosso e si schianta con l'auto contro un furgone: è grave

Quando ha visto la paletta dei militari ha deciso di premere il piede sull'acceleratore e di fuggire. Poi, una volta in trappola, ha cercato un'ultima, disperata mossa, che però gli è costata cara.

Un uomo di trenta anni, un cittadino italiano residente a Vigevano, è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale di Novara dopo un incidente che lui stesso ha causato nel tentativo di fuggire dai carabinieri.

Il folle pomeriggio del trentenne è iniziato verso le 15 a Parona, dove gli uomini dell'Arma stavano effettuando dei controlli nei pressi di un bosco noto come zona di spaccio, soprattutto per i giovanissimi. Durante le verifiche, i militari hanno intimato l'alt a una Ford Fusion - proprio con l'uomo a bordo -, che però ha ignorato l'ordine e ha dato il via a un inseguimento.

L'auto del fuggitivo e quella dei carabinieri si sono incrociate di nuovo a Cilavegna, nel Pavese, dove - ormai in trappola - il trentenne ha invaso un marciapiede e superato un incrocio nonostante il semaforo rosso. Proprio lì, all'incrocio tra via dei Mille e viale Artigianato, la corsa dell'uomo è finita contro un furgone guidato da un 37enne milanese. I due, entrambi feriti, sono finiti in codice giallo all'ospedale di Novara.

Le condizioni più gravi sono proprio quelle del trentenne, che ha riportato la frattura dello sterno e un grave trauma cranico. I medici, che ne hanno anche riscontrato la positività alla cocaina, per ora non hanno sciolto la prognosi.

Il fuggitivo, identificato al pronto soccorso, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di alterazione psico fisica. È stato anche multato per eccesso di velocità e per aver ignorato il semaforo rosso.