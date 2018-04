Incidente a Cinisello Balsamo: uomo travolto da un'auto in piazza Italia, è gravissimo

Un uomo di 64 anni è stato travolto da un'auto in piazza Italia a Cinisello Balsamo (Milano). Le sue condizioni, stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, sono molto gravi.

Succede attorno alle 8.30 di sabato. Il 64enne è stato investito mentre attraversava la strada. Non è ancora chiaro se l'incidente sia avvenuto in prossimità delle strisce pedonali o meno.

Sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato un'ambulanza e un'automedica e il ferito è stato trasportato all'ospedale San Raffaele, dove è ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale di Cinisello, che ha fatto i rilievi. Deviati anche i bus 702, 727 e 728. Le info su Atm informa.

🚦urto tra privati in pza Italia a Cinisello Balsamo:

➡️ #bus702 > Cinisello Balsamo #bus727 > Cusano Milanino: deviano da via Gorki a via Rinascita

➡️ #bus728 > Cusano Milanino: devia da via Testi a via Rinascita #bus728 > Sarca: devia da via Rinascita a via Sant’Antonio