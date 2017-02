Camion carico di macchinari industriali si ribalta: distrutta la cabina della motrice

Nella mattinata di lunedì 20 febbraio un autotreno che trasportava macchinari industriali si è ribaltato alla rotonda tra via tra via Fratelli Gracchi e via Galilei, a ridosso dello svincolo della Autostrada A4, vicino al centro commerciale Auchan di Cinisello.

Tanta paura, ma fortunatamente nessun grave epilogo. Il camionista è uscito illeso dall'incidente, anche se il guar-rail ha tranciato di netto la cabina del camion. A causare l'incidente — in cui è rimasto coinvolto solo il mezzo pesante — il peso del rimorchio che ha causato il ribaltamento del mezzo in rotonda, secondo quanto riportato da NordMilano24.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cinisello sia per i rilievi, sia per gestire il traffico.