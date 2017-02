Incidente a Cinisello, schianto frontale tra un’auto e un furgoncino: morto un 35enne

L’impatto frontale non gli ha lasciato nessuno scampo. La corsa in ospedale, disperata, con i medici che gli praticavano le manovre per la rianimazione, si è rivelata inutile.

Un uomo di trentacinquenne, straniero, è morto mercoledì sera in un drammatico incidente a Cinisello Balsamo. Verso le 23, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina della vittima - una Ford Fiesta - si è schiantata frontalmente contro un furgoncino in via Gorki, a pochi passi dall’ospedale Bassini.

Video | Schianto frontale tra auto e furgone: un morto

L’impatto, devastante, ha distrutto il “muso” della vettura, che si è trasformata in una bara di metallo per il trentacinquenne, che lascia una moglie e due figli piccoli. I soccorritori, intervenuti sul posto con due ambulanze e un’auto medica, lo hanno trasportato in arresto cardiaco al Niguarda, dove il suo cuore ha poi smesso di battere.

Alla guida del furgoncino, secondo le prime informazioni, c’era un ventiseienne, anche lui straniero. Sembra che il giovane - ferito e ricoverato al Bassini con diversi traumi - fosse senza patente. Gli agenti della locale e della polizia di Cinisello sono ora al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza l’accaduto e per fare luce sulla situazione del ragazzo, che potrebbe essere denunciato nelle prossime ore.

Proprio negli stessi minuti, come in un drammatico scherzo del destino, in via Cabella a Milano, un ragazzo di ventotto anni che viaggiava a bordo del suo scooter ha perso la vita in un altro drammatico incidente stradale.