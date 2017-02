Incidente in viale Col di Lana, schianto tra auto della polizia Locale e scooter: ragazza ferita

Uno scooter sull’asfalto reso viscido dalla pioggia. Un’auto della polizia locale ferma sui binari del tram, con l’anteriore danneggiato. E soccorritori del 118 in strada a prestare soccorso ai feriti.

Video | Schianto tra auto della Locale e motorino

Incidente lunedì sera verso le 18.40 in viale Col di Lana, zona Porta Ticinese a Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto un’auto dei vigili e un motorino con due persone a bordo. I due mezzi, per cause ancora in corso di accertamento, hanno impattato tra loro all'incrocio con via Col Moschin, con il motorino che è rovinato al suolo dopo lo scontro.

Ad avere la peggio nell’incidente è stata una donna di trentacinquenne, che era a bordo dello scooter. La vittima, medicata sul posto dall’equipaggio di un’ambulanza, è stata poi trasportata in codice verde in ospedale: le sue condizioni, comunque, non destano alcuna preoccupazione.

Molto più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. Il tram 9 è stato costretto a terminare la propria corsa in porta Lodovica, mentre la circolazione delle auto in tutta la zona ne ha risentito pesantemente.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli stessi agenti della Locale, ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Non è noto, al momento, se l’auto dei “ghisa” fosse in emergenza o meno.