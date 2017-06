Grave incidente a Colturano: schianto tra moto e furgone, ragazzo di 28 anni in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte al Niguarda il motociclista di 28 anni rimasto ferito in un grave incidente nel pomeriggio di venerdì 9 giugno sulla provinciale 159 a Colturano, nel milanese.

Lo schianto intorno alle 13.50, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del giovane sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. Il motociclista è stato stabilizzato dai sanitari e successivamente è stato accompagnato d'urgenza al Niguarda di Milano; ha riportato importanti traumi al volto e si trova in coma.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 28enne stava procedendo lungo la provinciale e si sia schiantato contro un furgoncino che stava uscendo da via Dalla Chiesa; a innescare l'incidente, forse, una mancata precedenza. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale consorziata. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Donato.

È l'ennesimo schianto che macchia di sangue le strade di Milano, nelle ultime 48 ore sono morte tre persone a causa di incidenti stradali.