Incidente in via Comasina: anziano travolto e ucciso da un scooter mentre attraversa

Un anziano di 76 anni è stato travolto e ucciso da uno scooter nella mattinata di sabato 11 agosto in via Comasina a Milano (zona Nord della città).

Tutto è accaduto intorno alle 7.15 nei pressi della stazione della Metropolitana M3 gialla, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 76enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Meno gravi, invece, le condizioni dello scooterista, un ragazzo di 29 anni, che è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 76enne stesse attraversando la strada (non è chiaro se fosse sulle strisce pedonali); inoltre — secondo quanto appreso da MilanoToday — pare he il 29enne guidasse senza patente.

Poco prima — intorno alle 6.15 di sabato — un Ape Piaggio e un'auto si sono schiantati in Piazzale Loreto.