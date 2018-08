Si ribalta in auto e la macchina le "vola" addosso: grave una commercialista di Milano

Lei è volata fuori dall'auto dopo lo schianto. Ma poi, quella stessa auto, le è caduta addosso, schiacciandola con violenza.

Una commercialista di quarantuno anni, residente a Sesto San Giovanni ma con lo studio a Milano, è ricoverata in condizioni gravi al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale.

Teatro dello schianto, avvenuto verso le 22.30 di martedì sera, è stata l'autostrada A7, all'altezza del comune di Bereguardo, nel Pavese. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina della professionista - una Lancia Y - è finita contro un guardrail e si è ribaltata. Dopo il primo impatto, la 41enne è finita fuori dalla vettura, che ricadendo l'ha travolta.

Liberata dai vigili del fuoco, la commercialista è stata trasportata in ospedale, dove è poi stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. La prognosi per ora resta riservata.