Violento schianto frontale tra due auto: 4 persone ferite gravemente

4 persone sono rimaste gravemente ferite in un pauroso scontro frontale tra due vetture avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato sulla Provinciale Milano Imbersago a Concorezzo, dopo le 17. L'incidente è avvenuto a pochi metri dalla rotonda del Palazzetto dello sport.

Per cause ancora da accertare le due auto, un suv e un'utilitaria, si sono centrate in pieno a velocità sostenuta. Non è chiaro se uno dei guidatori abbia avuto un malore o si sia trattato di un errore di manovra.

Sul posto, vista la gravità della situazione, il 118 ha subito inviato l'elisoccorso, oltre a tre ambulanze e due automediche. I feriti sono stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco di Monza, mentre i carabinieri hanno raccolto testimonianze ed effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

In gravi condizioni sono due uomini di 32 e 35 anni, una donna 52enne e una ragazza di 22; si trovano, per quanto è trapelato, in pericolo di vita.

Video B & V Photographers