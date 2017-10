Perde il controllo, si schianta contro un'auto posteggiata e si ribalta con la Smart di Car2Go

Ha perso il controllo dell'auto, è andata a sbattere contro un veicolo in sosta e si è riblatata con un'automobile del car sharing "Car2go". Notte di paura per una ragazza di 30 anni, accompagnata al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

L'incidente intorno alle 3.40 in via Console Marcello a Milano, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni della ragazza sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: è stata accompagnata al pronto soccorso in codice verde. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito quanto accaduto.