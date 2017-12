Milano, uomo di 86 anni guida contromano in tangenziale: schianto frontale, un ferito grave

Ha imboccato la strada nel senso opposto. E la vettura che arrivava dalla direzione giusta non ha potuto far nulla per evitarlo. Grave incidente stradale lunedì sera sulla tangenziale Ovest di Milano, dove due auto si sono schiantate tra loro poco prima dell'innesto per la A4.

A causare lo scontro, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato un uomo di ottantasei anni, che ha imboccato la Ovest contromano per poi finire la propria corsa contro un'auto con a bordo un cinquantatreenne e un ragazzo di diciassette anni, suo figlio.

Ad avere la peggio nello schianto è stato proprio l'ottantaseienne, che è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda in condizioni gravi. Meglio è andata invece agli altri due feriti, accompagni al pronto soccorso dell'ospedale di Rho a scopo precauzionale.

Soltanto due ore prima, sempre nel giorno di Natale, un incidente praticamente identico era avvenuto sulla tangenziale Est, tra le uscite di Vimercate sud e Vimercate centro. Lì, un uomo di ottanta anni avrebbe fatto inversione e dopo aver percorso poche centinaia di metri contromano si è scontrato contro un'auto con due persone a bordo.