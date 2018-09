Entra in contromano sulla Valassina con una Fiat Uno: anziano provoca uno schianto

Poteva finire decisamente peggio l'incidente stradale verificatosi alle due e un quarto del pomeriggio di sabato 1 settembre sulla SS 36 all'altezza del negozio Leory Merlin di Lissone in direzione Milano.

Un anziano di 87 anni, con la sua Fiat Uno, è entrato in contromano sulla Valassina, provocando uno scontro con una Mercedes Classe A con targa straniera e una Punto. L'87enne è rimasto ferito così come il conducente della Mercedes, un 30enne: entrambi sono stati trasportati in ospedale, in codice verde, dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Sulla Valassina è presente la polizia stradale di Milano per i rilievi del caso.