Grave incidente tra Corbetta e Cisliano: uomo incastrato tra le lamiere, rischia la paralisi

Incastrato tra le lamiere dell'auto, ora potrebbe perdere l'uso di gambe e braccia a causa delle gravi lesioni subite. L'uomo, uno straniero di cinquantanove anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale lunedì mattina, attorno alle otto e trenta. Mentre percorreva la strada provinciale 226, tra Corbetta e Cisliano, all'altezza del ristorante Torre dei Gelsi la sua auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento.

A rivelarlo è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'automedica, un'ambulanza e con l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso. Il cinquantanovenne ha riportato un gravissimo trauma alla colonna vertebrale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ferito, ma in maniera molto lieve, anche un italiano di cinquantacinque anni. E' stato portato all'ospedale di Magenta in codice verde.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Il traffico è rimasto rallentato per permettere alle forze dell'ordine di fare i rilievi per comprendere la dinamica.