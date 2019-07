Incidente a Corbetta, schianto tra un'auto e una moto: grave un uomo di 36 anni

È stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso con l'elicottero il motociclista di 36 anni che è rimasto coinvolto in un grave incidente sulla strada provinciale "Padana Superiore" a Corbetta nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 17.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale, ma secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo sia rovinato a terra dopo una collisione con un'automobile.

Le condizioni del 36enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo, soccorso dai sanitari della croce verde di Lissone, è stato accompagnato d'urgenza al San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo quanto trapelato pare non sia in pericolo di vita. Per i rilievi che determineranno le responsabilità del sinistro è intervenuta la polizia locale.