Incidente a Cormano, schianto tra una moto e un'auto: perde il casco e sbatte la testa, grave una ragazza

È stata trasportata in codice rosso al San Gerardo di Monza la giovane di 24 anni che nel pomeriggio di Santo Stefano è rimasta gravemente ferita in un incidente in via dei Giovi a Cormano, hinterland milanese.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 17.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri ma secondo una prima ricostruzione sembra che la giovane fosse in sella a una moto guidata da un ragazzo di 27 anni che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un'auto guidata da una ragazza di 18 anni.

Nell'impatto la giovane ha perso il casco e ha sbattuto la testa contro l'asfalto. La giovane è stata ricoverata in prognosi riservata ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita, meno gravi le condizioni del 27enne: accompagnato in codice verde all'ospedale Sacco.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

L'incidente poco prima

Poco prima, alle 16.40, si è verificato un altro grave incidente in via Cristoforo Colombo a Sedriano, hinterland di Milano. Il giovane, 24 anni, sembra abbia perso il controllo della sua moto poco dopo essere uscito da casa.