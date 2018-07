Incidente a Cormano: giovane motociclista si schianta contro un'auto, è in gravi condizioni

Un motociclista di 31 anni in gravi condizioni. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto pochi minuti dopo le 17 di martedì in via Adelchi, a Cormano, nel Milanese.

Sul posto, stando a quanto segnalato dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Il ferito, hanno spiegato dal 118, era cosciente ma ha riportato traumi importanti in diverse parti del corpo. E' stato trasportato all'ospedale di Niguarda in codice rosso.

Alla polizia locale di Cormano il compito di fare i rilievi per capire la dinamica: nello schianto sono rimasti coinvolti solo due mezzi, la moto del ferito e un'auto.