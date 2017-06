Incidente sulla Milano-Meda: 35enne perde il controllo dell'auto, si ribalta e resta incastrato

Grave incidente stradale sulla Superstrada Milano-Meda all'altezza di Cormano nella mattinata di venerdì 9 giugno. Poco prima delle 5.30 un'automobile con a bordo un uomo di 35 anni si è ribaltata sulla carreggiata, il fatto è stato riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso i sanitari del 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo il 35enne. Successivamente l'uomo è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Secondo quanto trapelato ha riportato un trauma facciale, ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo abbia perso il controllo dell'auto, nello schianto non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Milano.