Incidente a Corsico, bambina falciata da una moto pirata sulle strisce pedonali: è grave

Lotta tra la vita e la morte in una stanza dell'ospedale San Raffaele la bambina di 8 anni che è stata travolta da una moto pirata in via Milano a Corsico nella serata di venerdì 9 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 22 all'incrocio con via Sant'Adele, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione la piccola, dopo essere scesa da un autobus, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ai genitori quando è stata travolta da uno scooter. Un impatto violentissimo che l'ha sbalzata sull'asfalto a oltre dieci metri di distanza. E dopo averla falciata la persona alla guida del mezzo si è allontanato senza prestare soccorso facendo perdere le proprie tracce.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La bimba è stata prima accompagnata al San Carlo dove è atterrato un elicottero che l'ha trasportata al San Raffaele. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato fratture a un braccio, a una gamba, al bacino e alla testa. Le sue condizioni sono gravi.

Le indagini per ricostruire l'accaduto sono state affidate alla polizia locale di Corsico, intervenuta sul luogo dell'incidente insieme ai carabinieri.