Incidente a Corsico, donna travolta da un'auto: gravissima

Paura a Corsico per una donna travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto verso le 17:40 di lunedì 2 dicembre, in via Copernico, dove sono accorsi il 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale.

A rimanere gravemente ferita nel violento schianto, riportando traumi e ferite importanti, una 56enne italiana, che è stata trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

L'uomo alla guida dell'auto che ha investito la signora si è fermato per attendere i soccorsi. Al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente gli agenti della polizia locale di Corsico.