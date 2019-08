Bimba falciata da un pirata della strada sullo scooter a Corsico: continua la caccia all'uomo

Continua la caccia al pirata della strada che insella a uno scooter ha travolto una bimba di 8 anni in via Milano a Corsico nella serata di venerdì 9 agosto. Gli agenti della polizia locale stanno passando sotto la lente di ingrandimento i filmati delle telecamere di sorveglianza: fotogramma dopo fotogramma stanno cercando un dettaglio utile per identificare il pirata. Per il momento le immagini non avrebbero fornito nessuna informazione, ma secondo quanto trapelato pare che lo scooter sia un mezzo grigio scuro.

Di telecamere nella zona in cui è avvenuto l'incidente non ce ne sarebbero molte, a differenza del lato opposto della strada dove ci sono diverse attività commerciali e quindi "occhi elettronici".

L'incidente

Tutto è accaduto intorno alle 22 all'incrocio con via Sant'Adele lungo la carreggiata che corre verso Milano. Secondo una prima ricostruzione la piccola, dopo essere scesa da un autobus della linea 325 proveniente da Milano, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ai genitori e il fratellino quando è stata travolta da uno scooter che avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. Un impatto violentissimo che l'ha sbalzata sull'asfalto a oltre dieci metri di distanza. E dopo averla falciata la persona alla guida del mezzo si è allontanato senza prestare soccorso. Le ultime tracce del suo percorso risalgono al ponte di viale Liberazione che scavalca il Naviglio.

Le condizioni della piccola

La bimba, accompagnata in codice rosso al San Raffaele ha riportato fratture a un braccio, a una gamba e alla testa. È stata operata nella notte tra venerdì e sabato e fortunatamente non è più in pericolo di vita.