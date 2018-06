Incidente stradale a Corsico, schianto in moto: feriti due ragazzi

Due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso del 118 domenica pomeriggio sono intervenuti a Corsico, nel Milanese, per un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato pochi minuti dopo le 17 in via Meucci e, secondo le prime informazioni, ha coinvolto un veicolo e una moto con a bordo due persone. Ad avere la peggio dopo lo schianto sono stati i due motociclisti, un ragazzzo e una ragazza di venticinque e ventiquattro anni.

Sul posto, dopo la richiesta di intervento, la Centrale Operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elicottero preallertati in codice rosso. Fortunatamente poi le condizioni delle persone ferite si sono rivelate meno gravi del previsto e non è stato necessario impiegare l'elicottero per il trasferimento in ospedale. Nessuno dei due ragazzi risulta essere in pericolo di vita: il venticinquenne è stato accompagnato all'Humanitas dall'ambulanza con a bordo l'équipe medica dell'elisoccorso mentre la ragazza è stata soccorsa e trasferita al San Carlo di Milano.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale di Corsico che è al lavoro per accertare l'esatta dinamica del sinistro.