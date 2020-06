Incidente a Milano, schianto frontale tra un'auto e uno scooter in corso 22 Marzo: grave un uomo

Una mancata precedenza, poi l'impatto frontale. Violento. Lotta tra la vita e la morte il 45enne che, in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente frontale con un'auto in Corso 22 Marzo a Milano nella serata di domenica 31 maggio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, secondo una prima ricostruzione fornita da Piazza Beccaria sembrerebbe che l'incidente sia stato innescato da una mancata precedenza. Stando a quanto finora accertato dai "Ghisa" una Ford Fiesta avrebbe svoltato a sinistra senza rendersi conto che in senso opposto stava arrivando uno scooter Honda Sh300 guidato da un uomo di 45 anni.

L'impatto è stato inevitabile. Le condizioni del 45enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Incidente in viale Certosa: grave un ciclista

Sempre nella serata di domenica si è verificato un altro grave incidente a Milano: un ciclista in sella alla sua bicicletta è rovinato a terra in viale Certosa dopo aver perso il controllo della sua bici. Il sinistro non ha coinvolto altri veicoli.