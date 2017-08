Incidente in corso Buenos Aires: scontro tra un'auto e una moto, un ferito e traffico in tilt

Grave incidente in corso Buenos Aires a Milano, venerdì mattina. Un motociclista di 54 anni è rimasto ferito dopo essersi scontrato con una Citroen C4, poco prima delle 7.

Sul posto, all'incrocio con via San Gregorio/via Omboni, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Policlinico. L'uomo, fanno sapere dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, non è in pericolo di vita.

Non è chiara la dinamica dell'incidente. La polizia locale, intervenuta con diverse pattuglie, ha isolato la zona dello schianto per fare i rilievi. Il traffico è rimasto rallentato.

[#Incidente] Difficoltà di circolazione in corso Buenos Aires tratto Tunisia/Omboni #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 25 agosto 2017