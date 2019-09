Milano, grave incidente in corso Buenos Aires: motociclista finisce in "rosso" al Niguarda

Un motociclista di 34 anni ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda e traffico rallentato. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in corso Buenos Aires, altezza piazza Lima, a Milano, nella serata di lunedì.

Incidente in corso Buenos Aires

Attorno alle 21, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio, secondo le informazioni del 118, è stato il centauro: il cui casco è volato dopo lo schianto. L'uomo è stato soccorso dal personale intervenuto con ambulanza e automedica.

Stando alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza era sveglio ma dolorante a causa dei traumi a spalla, bacino, torace e arti inferiori: aveva una spalla lussata e una caviglia rotta.

Per capire la dinamica dell'incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che ha fatto i rilievi e gestito il traffico.