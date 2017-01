Incidente in corso Buenos Aires, agente della polizia locale scivola e cade dalla moto: ferito

Incidente martedì pomeriggio in corso Buenos Aires a Milano. Verso le 18, per cause ancora in corso di accertamento, un agente della polizia locale ha perso il controllo della propria moto ed è caduto al suolo.

Il “ghisa”, che era seguito da un collega - anche lui in moto -, è rimasto per diversi minuti a terra, proprio all’intersezione delle due corsie.

Nonostante lo spavento, l’agente non ha riportato ferite serie ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde per una contusione.

Pesanti le ripercussioni sul traffico in corso Buenos Aires, già pesantemente congestionato a causa del classico traffico di punta delle 18.