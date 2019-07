Incidente in corso Genova Milano: ferite due ragazze di 18 e 19 anni, tram deviati in centro

Due giovanissime ragazze ferite e il traffico in tilt. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, alle 13.30, a Milano: lo schianto tra un'auto e una moto all'angolo tra via Ariberto e corso Genova.

L'incidente ha costretto l'Azienda dei trasporti milanesi a deviare la circolazione di alcuni suoi mezzi: tram 2 e 14 e autobus della linea 9.

Sul posto sono immediatamente intervenuti tre equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza con due ambulanze e un'automedica. Le ragazze ferite, 18 e 19 anni, sono state trasportate entrambe all'ospedale Fatebenefratelli. La prima, che pare fosse quella alla guida del motociclo, ha riportato diverse abrasioni su varie parti del corpo e un trauma agli arti inferiori, la seconda ha riportato traumi alla spalla e all'anca sinistra.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale che sul posto ha fatto i rilievi e gestito il traffico.

I tram deviati per l'incidente in centro a Milano

Il tram 2 devia tra via Orefici e corso Colombo, il tram 14 fa capolinea in via Cantù/Orefici e il bus 94 in direzione Cadorna devia da via Santa Sofia a Cadorna.