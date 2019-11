Incidente in corso Lodi: motociclista di 28 anni travolto da un'auto. Foto

Un motociclista di 28 anni è rimasto ferito dopo un incidente stradale in corso Lodi. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in ambulanza al Policlinico.

Incidente in corso Lodi

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 di martedì. La dinamica dello scontro è al vaglio della polizia locale, arrivata con alcune pattuglie sul posto.

Il traffico nella zona interessata, altezza viale Brenta, ha subito rallentamenti.