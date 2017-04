Incidente in Corso Magenta: ragazza travolta da un'auto, strada chiusa e tram bloccati

Strada chiusa, tram bloccati e una ragazza finita in ospedale. Sono le conseguenze di un incidente stradale avvenuto in corso Magenta, a Milano, giovedì sera.

Pochi minuti prima delle ventidue, una ventinovenne è stata travolta da un'auto per cause ancora da accertare. Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente le condizioni della ferita si sono dimostrate meno gravi e il codice d'intervento è stato declassato a giallo, meno grave. La ragazza è stata trasferita all'ospedale Niguarda.

La polizia locale ha chiuso la strada - nei pressi dell'incrocio con via Giosuè Carducci - per fare i rilievi. Alcuni tram della linea sedici sono rimasti bloccati.