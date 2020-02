Milano, altro incidente all'incrocio 'maledetto': schianto tra due auto, cinque persone ferite

Incidente, un altro, all'incrocio tra via Cicognara e corso Plebisciti, riaperto lo scorso 27 gennaio dopo una lunga, lunghissima, chiusura per lasciare spazio al cantiere della M4.

L'ultimo schianto di una lunga serie è avvenuto alle 17.30 di domenica pomeriggio, quando due auto si sono scontrate con violenza tra loro. Cinque le persone che erano a bordo delle due macchine: due ragazzi di 25 e 26 anni, due donne di 34 e 38 e un bimbo di un anno, che - stando a quanto riferito da un testimone - fortunatamente era sistemato nel suo seggiolino.

I cinque sono stati soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze del 118 e trasportati in ospedale in codice verde, ma nessuno di loro è in condizioni gravi.

L'incidente riaccende, inevitabilmente, le luci sulla questione sicurezza dell'incrocio. Lo scorso 29 gennaio, a soli tre giorni dalla riapertura, i residenti avevano segnalato a MilanoToday la pericolosità della strada, che era stata già teatro di sei incidenti.

Parte della visibilità è infatti ostruita da quanto resta del cantiere, tanto che la polizia Locale era intervenuta mettendo nuovi segnali e lasciando, per diverse ore al giorno, una pattuglia in zona. Domenica pomeriggio, però, la scena si è ripetuta, sempre con lo stesso copione.