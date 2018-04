Incidente a Cuggiono: grave 15enne travolto da un'auto, sfiorato un amico in carrozzella

Un ragazzino di 15 anni è stato travolto da un'auto in via Annoni a Cuggiono (Milano). E ora è ricoverato all'ospedale di Legnano in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 22 di lunedì, all'altezza di piazzale dello Sport.

L'auto ha per fortuna soltanto sfiorato gli altri due amici che accompagnavano il 15enne, tra loro anche Michael, un ragazzo sulla sedia a rotelle già noto alle cronache perché vittima di un incidente sulle acque del Naviglio in seguito al quale ha perso una gamba. Era rimasto sott'acqua per 42 minuti ma poi il suo cuore si aveva ripreso a battere miracolosamente.

Sul posto dell'investimento, dalla centrale operativa del 118, hanno inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico ed è in pericolo di vita, anche se la prognosi è riservata, come hanno fatto sapere dall'Azienda regionale emergenza urgenza.

I carabinieri della Compagnia di Legnano hanno fatto i rilievi. Stando alla prima ricostruzione alla guida della vettura c'era una donna 30enne di Cuggiono. La conducente, rimasta illesa, ha dichiarato di non aver visto i tre amici a causa della scarsa illuminazione della strada. Automobile e vittime percorrevano la strada nella stessa direzione di marcia.