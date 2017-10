Passa col rosso, sperona un'auto e scappa: pirata abbandona l'auto e si allontana

Una donna di 48 anni al pronto soccorso, una Jeep Renegade distrutta e un'Alfa Romeo 156 abbandonata sul ciglio della strada. È il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 10 ottobre in via Garibaldi a Cuggiono, nel milanese.

Lo schianto poco dopo le 18.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La donna, a bordo della Jeep, è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta in codice verde, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l'Alfa 156 abbia attraversato l'incrocio nonostante avesse il semaforo rosso e dopo l'urto con il fuoristrada pare che abbia proseguito la sua corsa. Gli agenti della polizia locale di Inveruno, intorno alle 19.15, hanno ritrovato il veicolo abbandonato in via Verga, una strada all'ingresso della cittadina. Un sospettato sarebbe stato identificato.