Incidente mortale a Cusago nella mattinata di martedì 1 agosto, alle otto e mezza. E' successo in via IV Novembre.

Ad avere la peggio un'anziana di 81 anni che, per motivi da chiarire, è stata travolta da un camion.

Portata immediatamente in ospedale al San Carlo in codice rosso, l'81enne non ce l'ha fatta e, poco dopo l'arrivo in ospedale, è deceduta.