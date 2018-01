Incidente a Cusago, sbalzata fuori dal finestrino dopo un ribaltamento: grave donna

Per cause ancora da comprendere ha perso il controllo dell'auto in un rettilineo lungo la Provinciale 114, all'altezza di via Vittorio a Cusago (Milano). E si è ribaltata diverse volte. Durante l'incidente è stata sbalzata fuori dall'auto. Adesso è in gravi condizioni.

La vittima, una donna di 54 anni, è stata subito soccorsa dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Ha riportato un grave trauma cranico ed è in pericolo di vita all'ospedale San Carlo. L'incidente è accaduto la sera di domenica.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Corsico. Tra le ipotesi anche quella del malore alla guida. La donna guidava una Mini, devastata dopo la serie di ribaltamenti.