Auto fuori strada e uomo sparito da ore: droni, elicottero e cani molecolari per ritrovarlo

È ancora disperso l'uomo di ottanta anni scomparso nel nulla nella notte tra domenica e lunedì dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in auto mentre viaggiava in via Cascina Roncaglia tra Cisliano e Cusago.

Per cause ancora non note, la Volkswagen Polo sulla quale viaggiavano lui e la moglie, anche lei ottantenne, è finita fuori strada accanto a un canale d'acqua. La donna è stata ritrovata la mattina dopo in ipotermia ed è stata portata in ospedale in condizioni gravi, mentre lui non è mai più stato rintracciato.

Sembra, ma è tutto da accertare, che l'uomo si fosse allontanato, ma poi sarebbe scomparso. L'ultima persona ad averlo visto sarebbe una signora che vive in una cascina lì vicino: la donna lo ha incontrato verso le tre di notte fuori dalla sua abitazione, ma l'anziano si sarebbe allontanato appena lei ha detto di voler chiamare i carabinieri.

Dopo ore di ricerca senza sosta, martedì mattina si sono alzati in volo droni ed elicottero di vigili del fuoco e militari, che sono alla ricerca del disperso. Al lavoro anche le squadre di ricerca con i cani molecolari, nella speranza di trovare una traccia giusta.