Incidente a Cusago, donna travolta da un'auto e trascinata per metri: gamba fratturata

È stata trascinata per diversi metri dall'auto che l'ha travolta. Alla fine ha riportato una frattura ad una gamba ma per fortuna se la caverà. A finire sotto un'auto è stata una donna di 46 anni, in via Libertà a Cusago (Milano), poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

L'incidente a Cusago

La notizia è stata diffusa dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul luogo dell'incidente ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. La donna, residente a Cusago, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Humanitas di Rozzano.

In via Libertà sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Cusago per i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica.

Di recente a Cusago c'erano stati due gravi incidenti con un morto e una donna gravemente ferita.