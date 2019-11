Incidente in via Bellini a Cusano, motociclista a terra dopo lo schianto con un'auto: è grave

È stato trasportato a sirene spiegate al Niguarda il motociclista di 42 anni che nella mattinata di giovedì 21 novembre è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con un'auto in via Bellini a Cusano Milanino.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro: sul caso è al lavoro la polizia locale di Cusano, sul posto per i rilievi. Le condizioni del 42enne sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il motociclista, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda, secondo quanto trapelato avrebbe riportato lesioni al bacino e a un'anca.