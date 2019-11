Incidente a Cusano Milanino: anziano di 93 anni travolto da un'auto in viale Cooperazione

Paura per un anziano di 93 anni che nella mattinata di martedì è stato investito da un'auto in viale Cooperazione a Cusano Milanino (Mi).

Per soccorrere l'uomo l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, poi per fortuna declassato a giallo. Le condizioni dell'ultranovantenne non sono le migliori ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'incidente a Cusano

In viale Cooperazione, al civico 8, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Cusano. I rilievi per capire meglio la dinamica dell'accaduto è affidato alle loro mani.