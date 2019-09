Incidente a Cusano, in moto si schianta con lo spartitraffico alla rotatoria: 50enne grave

Avrebbe perso il controllo del mezzo poco prima della rotatoria. Avrebbe cercato di frenare - sull'asfalto è rimasta una lunga striscia nera -, ma alla fine si è schiantato con violenza a terra.

Tragico incidente sabato sera a Cusano Milanino, dove un uomo di cinquanta anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla sua moto, una Honda X11. Teatro del dramma, avvenuto poco prima della mezzanotte, è stata la rotatoria di via Alessandrina.

Lì, per cause ancora non chiare, il 50enne non è riuscito più a controllare la moto e, dopo essersi scontrato con l'isola spartitraffico, è finito a terra, con la motocicletta che è "volata" proprio al centro della rotatoria.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato intubato sul posto e poi trasferito all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono critiche e si trova ricoverato nel reparto di neurorianimazione.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Sesto, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento è escluso il coinvolgimento di altri mezzi.