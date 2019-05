Incidente in via Cherubini, donna investita da un'auto e sbalzata sull'asfalto: è gravissima

È stata centrata da un'auto mentre attraversava la strada. E dopo l'impatto, molto violento, è stata sbalzata sull'asfalto a metri di distanza. Grave incidente stradale mercoledì mattina a Milano, dove una donna di quarantanove anni è stata investita all'angolo tra via Francesco Cherubini e corso Vercelli.

Pochi minuti dopo le nove, per cause ancora in corso di accertamento, la 49enne è stata travolta da una macchina, il cui conducente si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118. Stando a quanto appreso, la donna - proprio a causa del volo dopo lo schianto - ha riportato un grave trauma cranico: i sanitari l'hanno trasportata d'urgenza al Niguarda di Milano in prognosi riservata e in pericolo di vita.

In via Cherubini - dove il traffico è andato in tilt - hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare se la 49enne fosse sulle strisce pedonali.

Schianto sul cavalcavia: in fin di vita

Martedì sera, verso le 20.30, un altro grave incidente si era verificato sul cavalcavia don Milani, nel quartiere di Lorenteggio.

Lì, il conducente di una Smart - per cause non chiare - aveva perso il controllo della macchina, aveva urtato il marciapiede e si era poi schiantato con violenza contro un palo. Il giovane, la cui macchina è andata completamente distrutta, è in condizioni critiche al Niguarda.