Incidente a Pero, donna travolta sulla statale e sbalzata per 10 metri: lotta tra la vita e la morte

Una donna di 52 anni è in grave pericolo di vita dopo essere stata travolta da un'auto che l'ha sbalzata per una decina di metri. L'incidente è avvenuto verso le 18:30 di lunedì 11 novembre sulla strada statale del sempione 178, a Pero.

Sul posto sono accorse due ambulanze e un'automedica del 118, che hanno rinvenuto la vittima in arresto cardiocircolatorio, per poi trasportarla all'ospedale Sacco di Milano con manovre di rianimazione in corso. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza, che specifica come per la violenza dell'impatto la 52enne sia stata proiettata a circa dieci metri dal luogo dell'investimento.

Sul posto anche la polizia locale di Pero, al lavoro per effettuare tutti gli accertamenti che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente.