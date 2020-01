Incidente, travolta da un'auto, fa volo di 2 metri e sfonda parabrezza: grave 30enne

Grave incidente in via Primaticcio verso le 18:40 di lunedì 27 gennaio, quando una donna di 30 anni è stata investita da un'auto e sbalzata per più di due metri. Sul posto sono accorsi ambulanza e automedica del 118, e gli agenti della polizia locale di Milano. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Il violento schianto è avvenuto all'altezza del distributore di benzina Ip. La giovane donna è stata investita da un'auto mentre si trovava a piedi e dopo aver fatto un volo di oltre un paio di metri è atterrata sul parabrezza del veicolo, sfondandolo. Il conducente si è fermato nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi.

A causa dell'impatto, la donna ha riportato ferite e contusioni alla testa e un sospetto trauma al bacino. L'ambulanza l'ha trasportata d'urgenza al Niguarda, dove si trova ricoverata. Sul luogo dell'incidente la locale, per effettuare i rilievi che serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.