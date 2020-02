Incidente a Milano, donna travolta da una moto in via Cenisio: ferita gravemente

Grave incidente nella serata di lunedì 17 febbraio, verso le 18:40, in via Cenisio angolo piazza Diocleziano, zona Bullona. Una donna di 72 anni è stata investita da un moto mentre si trovava a piedi. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Milano e il 118, con ambulanza e automedica.

A causa dei traumi e delle ferite riportati nel violento schianto la 72enne è stata soccorsa e poi trasportata in codice rosso all'ospedale. In particolare, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna ha accusato un trauma toracico importante, che le ha provocato problemi respiratori, e un sospetto trauma all'anca.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori la signora era comunque cosciente e non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Un'ambulanza l'ha trasportata al San Carlo di Milano. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati affidati alla locale.