Incidente a Bollate: donna travolta e uccisa sulle strisce da un'auto guidata da un 22enne

I soccorritori del 118 l'hanno portata via già in arresto cardiaco. E il suo cuore non ha più ripreso a battere: nemmeno durante il tragitto verso l'ospedale di Garbagnate Milanese, dove è stata dichiarata morta. Tragico incidente nel tardo pomeriggio di lunedì a Bollate (Milano).

A perdere la vita è una donna italiana di circa 60 anni, Maria T., molto nota a Bollate perché la famiglia gestisce una palestra della zona. La vittima è stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da un'auto guidata da un ragazzo di 22 anni. Poco prima delle 18.30.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Bollate, il giovane alla guida di un'utilitaria proveniva da via Cavour. Per ragioni ancora da chiarire non si è accorto della presenza della donna sulle strisce - in un passaggio pedonale non semaforizzato - di piazza San Francesco, in pieno centro. L'impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni disperate della donna erano evidenti fin dal primo istante. Per lei non c'è stato nulla fare.

Il ragazzo, hanno spiegato dalla locale, è stato sottoposto agli esami clinici necessari per capire se avesse assunto bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, come da prassi per questo tipo d'incidenti. I rilievi sono stati effettuati anche per cercare di capire a che velocità stesse percorrendo la strada la vettura del giovane.

Durante la mattina un ciclista era stato travolto e ucciso mentre andava al proprio posto di lavoro con altri colleghi in bicicletta (qui i dettagli).