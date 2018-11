Donna sviene alla guida: vigili rincorrono l'auto impazzita, la fermano e salvano la conducente

Quando hanno visto quell'auto zigzagare senza controllo hanno capito che qualcosa non andava. Così, sono scesi dalla loro pattuglia, l'hanno rincorsa e l'hanno fermata.

Provvidenziale intervento venerdì pomeriggio degli agenti della polizia locale di Milano, che hanno salvato una donna colta da un malore mentre era alla guida e hanno evitato che la sua macchina potesse causare incidenti.

L'allarme è scattato poco dopo le 15, quando i ghisa - di passaggio in via Palmanova - hanno visto una vettura procedere in maniera strana. Scesi dalla loro auto, i vigili si sono avvicinati e hanno visto che la conducente era accasciata sul volante: così a quel punto uno dei due agenti ha rincorso la macchina, ha sfondato il vetro posteriore con un pugno e ha tirato il freno a mano.

La conducente, una 58enne che era svenuta, è stata subito soccorsa e portata alla clinica Città Studi: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Anche l'agente, un uomo di trentasette anni, è stato medicato per una ferita alla mano che si è procurato proprio per bloccare l'auto.